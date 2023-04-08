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Употребление маринованных овощей оказалось смертельно опасно

Источник:
Sibnet.ru
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Потребление маринованных овощей повышает риск смерти от инсульта и рака желудка, выяснили китайские ученые.

Исследователи проанализировали данные 440 тысяч пациентов из Китая, чтобы оценить связь между потреблением маринованных овощей и смертностью от всех причин, а также числом случаев сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

В среднем за каждым наблюдали около 10 лет. Потребление маринованных овощей оценивали с помощью анкет. Возраст участников составил от 30 до 79 лет, отмечается в статье ученых, опубликованной журналом BMC Medicine.

Потребление маринованных овощей было связано с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в основном от геморрагического инсульта, при котором происходит кровоизлияние в мозг.

Также маринованные овощи повышали смертность из-за рака пищевода. Кроме того, их потребление было связано с повышенным артериальным давлением. Ученые считают, что главным фактором риска при этом выступает высокий уровень соли в маринованных овощах.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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