НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Загадочное видео нашли на канале с расслабляющей музыкой

Источник:
Sibnet.ru
335 0

Пользователи нашли на популярном YouTube-канале Lofi Girl с расслабляющей музыкой загадочное видео с зашифрованным посланием.

На опубликованных кадрах девочка, которая обычно занимается и слушает музыку в наушниках, на этот раз смотрит в окно дома напротив, где мигает голубой свет. Загадочное видео длится 35 секунд.

В комментариях пользователи сразу же попытались найти разгадку послания — уже через несколько часов несколько зрителей выяснили, что мигающий свет оказался сообщением, переданным с помощью азбуки Морзе.

В послание зашифрована ссылка на сайт LofiWorld, где идет отсчет до загрузки приложения. По всей видимости, в ближайшее время на сайте появится фирменное приложение канала, у которого более 12 миллионов подписчиков.

Еще по теме
Нейросеть написала сочинение за школьника на пятерку
Мишустин оценил риск применения искусственного интеллекта
«Яндекс Недвижимость» поможет найти квартиру за рубежом
Роуминг Ростелекома добрался до Лесото
смотреть все
Хайтек #Интернет #Софт
Как сделать
Wink: как установить родительский контроль
04.03.23, 20:16
5406
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
5135
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
4406
6
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
4481
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
75410
2
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
3821
1
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
8086
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
4851
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
5485
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
5866
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Спутники Starlink начали падать на Землю
Назван самый успешный инвестор из знаков зодиака
Французский эксперт заявил о неизбежном отказе мира от доллара
Китай изменил позицию по Курилам
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Snikolas

Вот молодцы ребята вся Великая Россия с вами, бейте укронацистов Победа будет за нами.

MuCbE

Опять у ципса пена льется изо рта.. Где ты там про "вопрос времени" увидел? Я понимаю что маняфантазии...

GammiPluh

Последняя попытка изменить ход проигрываемой войны?

mosquito__2010

Ну да ну да, и Захарова фейки распространяет, только до сих пор не могу от тебя этого увидеть. Что с...