Загадочное видео нашли на канале с расслабляющей музыкой

Пользователи нашли на популярном YouTube-канале Lofi Girl с расслабляющей музыкой загадочное видео с зашифрованным посланием.

На опубликованных кадрах девочка, которая обычно занимается и слушает музыку в наушниках, на этот раз смотрит в окно дома напротив, где мигает голубой свет. Загадочное видео длится 35 секунд.

В комментариях пользователи сразу же попытались найти разгадку послания — уже через несколько часов несколько зрителей выяснили, что мигающий свет оказался сообщением, переданным с помощью азбуки Морзе.

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В послание зашифрована ссылка на сайт LofiWorld, где идет отсчет до загрузки приложения. По всей видимости, в ближайшее время на сайте появится фирменное приложение канала, у которого более 12 миллионов подписчиков.