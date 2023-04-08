Украинскую ракету сбили над Феодосией

Войска ПВО сбили над городом Феодосия в восточной части Крыма ракету, запущенную с территории Украины, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Его советник Олег Крючков уточнил, что обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. «Жертв и разрушений нет», — подчеркнул он.

Телеграм-канал Mash опубликовал два снимка поднимающегося над городом дыма, снятого с разных ракурсов. Канал утверждает, что на них изображены последствия падения ракеты.

Крымские власти с начала военной операции регулярно сообщают о работе ПВО. В конце марта в Симферопольском районе полуострова сбили украинский дрон, тогда же атаке подвергся город Джанкой.