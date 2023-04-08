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Мировая экономика скоро сделает «бум»

Источник:
Sibnet.ru
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Уязвимость глобальной экономики растет, регуляторы по всему миру пытаются сдержать высокую инфляцию, хрупкость системы грозит финансовой нестабильностью, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум», — предупредила Георгиева.

При этом глава МВФ заверила, что мировая экономика не движется к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, несмотря на проблемы в банковском секторе в США и Швейцарии.

Тогда кризис произошел из-за того, что многие финансовые учреждения держали на балансе активы, которые оказались слишком переоцененными. Георгиева напомнила, что сейчас финансовая система в мире намного чище.

Она также предупредила о потенциальных негативных последствиях из-за конфликта на Украине. Глава МВФ сказала, что Западу важно отстаивать свои ценности, но охлаждение отношений с другими глобальными игроками может привести к огромным потерям в торговле.

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