Мошенники нашли способ снимать деньги с чужих карт по QR-коду

Новая схема мошенничества появилась в России, она позволяет злоумышленникам получать доступ к деньгам без данных банковской карты жертвы, предупреждает пресс-служба Центробанка.

Чтобы украсть деньги, преступники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который недавно стал доступен в банках. Злоумышленники используют возможность клиента самостоятельно сгенерировать в приложении банка QR-код на нужную сумму.

Мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников банка, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Затем остается лишь поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.

Злоумышленники рассчитывают на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей QR-кода, поэтому легко может поделиться изображением с черно-белыми квадратиками, не осознавая значимости такой картинки.

Центробанк поясняет, что QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода PIN-кода. Поэтому делиться им категорически нельзя. Кроме этого, не стоит хранить изображение QR-кода в телефоне.