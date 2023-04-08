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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров посчитал выгодным России контрнаступление ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что контрнаступление ВСУ будет выгодным для России. По его словам, он не понимает, почему все переживают из-за заявлений украинцев о подготовке наступательной операции.

«Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укрепленные», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что тактика боев у российских военных отшлифована, благодаря оборонной позиции они смогут использовать меньше ресурсов, в то время как приемы и маневры украинской армии предсказуемы.

«Ну и как вишенка на торте — трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками», — добавил глава Чечни.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

corrector

Все куплены за бюджетные деньги ??

Snikolas

Вот молодцы ребята вся Великая Россия с вами, бейте укронацистов Победа будет за нами.

MuCbE

Опять у ципса пена льется изо рта.. Где ты там про "вопрос времени" увидел? Я понимаю что маняфантазии...

rumatam

а тебе, ты как шапокляк всегда против , ты как живешь с таким пессимизмом?