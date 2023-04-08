Кадыров посчитал выгодным России контрнаступление ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что контрнаступление ВСУ будет выгодным для России. По его словам, он не понимает, почему все переживают из-за заявлений украинцев о подготовке наступательной операции.

«Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укрепленные», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что тактика боев у российских военных отшлифована, благодаря оборонной позиции они смогут использовать меньше ресурсов, в то время как приемы и маневры украинской армии предсказуемы.

«Ну и как вишенка на торте — трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками», — добавил глава Чечни.