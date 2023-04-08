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Мужчина с ножом в Новосибирске напал на ребенка на стадионе

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестный мужчина на школьном стадионе в Новосибирске пытался ударить ножом мальчика.

Мать школьника рассказала, что ее сын вместе с друзьями играл на школьном стадионе. К детям подошел мужчина, выхватил нож, схватил одного из них за руку и повалил на землю, передает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

«Присел на него и хотел воткнуть в него нож. Не знаю как мой ребенок увернулся, но он орал, пытался отталкивать его ногами и ударил по лицу палкой. В этот момент нападавший подскочил и сын убежал», — рассказала женщина.

Инцидент произошел на территории школы № 2, мать подростка написала заявление в полицию. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.

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Топ комментариев

corrector

Все куплены за бюджетные деньги ??

Snikolas

Вот молодцы ребята вся Великая Россия с вами, бейте укронацистов Победа будет за нами.

MuCbE

Опять у ципса пена льется изо рта.. Где ты там про "вопрос времени" увидел? Я понимаю что маняфантазии...

rumatam

а тебе, ты как шапокляк всегда против , ты как живешь с таким пессимизмом?