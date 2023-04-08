Мужчина с ножом в Новосибирске напал на ребенка на стадионе

Неизвестный мужчина на школьном стадионе в Новосибирске пытался ударить ножом мальчика.

Мать школьника рассказала, что ее сын вместе с друзьями играл на школьном стадионе. К детям подошел мужчина, выхватил нож, схватил одного из них за руку и повалил на землю, передает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

«Присел на него и хотел воткнуть в него нож. Не знаю как мой ребенок увернулся, но он орал, пытался отталкивать его ногами и ударил по лицу палкой. В этот момент нападавший подскочил и сын убежал», — рассказала женщина.

Инцидент произошел на территории школы № 2, мать подростка написала заявление в полицию. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.