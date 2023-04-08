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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина проведет тотальную мобилизацию ради нового наступления

Источник:
Sibnet.ru
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Украина готовится к проведению крупнейшей мобилизации с начала российской спецоперации для весеннего наступления.

Новая кампания Киева по привлечению военнослужащих превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза, передает FoxNews со ссылкой на аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса.

По оценке эксперта, ожидаемое наступление ВСУ может состояться в течение следующих двух месяцев. Наступательные операции потребуют беспрецедентного сосредоточения живой силы.

Институт изучения войны полагает, что Киев попытается вернуть Запорожскую область, чтобы получить доступ к Азовскому морю и перерезать каналы снабжения российской армии.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

corrector

Все куплены за бюджетные деньги ??

pepelmetal

Россия бы всё равно забрала, при чём тут блин клин?

MuCbE

Опять у ципса пена льется изо рта.. Где ты там про "вопрос времени" увидел? Я понимаю что маняфантазии...

Snikolas

Вот молодцы ребята вся Великая Россия с вами, бейте укронацистов Победа будет за нами.