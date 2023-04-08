Украина проведет тотальную мобилизацию ради нового наступления

Украина готовится к проведению крупнейшей мобилизации с начала российской спецоперации для весеннего наступления.

Новая кампания Киева по привлечению военнослужащих превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза, передает FoxNews со ссылкой на аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса.

По оценке эксперта, ожидаемое наступление ВСУ может состояться в течение следующих двух месяцев. Наступательные операции потребуют беспрецедентного сосредоточения живой силы.

Институт изучения войны полагает, что Киев попытается вернуть Запорожскую область, чтобы получить доступ к Азовскому морю и перерезать каналы снабжения российской армии.