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Правительство утвердило перечень подлежащих маркировке животных

Источник:
Sibnet.ru
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лошадь
Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Правительство России утвердило правила осуществления учета и перечень видов животных, подлежащих индивидуальной или групповой маркировке и учету, документ опубликован на портале правовой информации.

Постановление вступит в силу 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2030 года. Всего в перечне 12 пунктов. Отмечается, что учет животных будет бесплатно осуществляться ветеринарами.

В перечень попали служебные животные, крупный рогатый скот свиньи, лошади, овцы и козы, а также олени, верблюды, пчелы, домашняя птица, пушные звери, кролики, рыбы аквакультурного происхождения.

Маркировка представляет собой уникальный номер, который будет действителен в течение жизни животного, повторный учет индивидуально маркированного животного не допускается.

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Жизнь #Законы #Звери
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Топ комментариев

corrector

Все куплены за бюджетные деньги ??

Snikolas

Вот молодцы ребята вся Великая Россия с вами, бейте укронацистов Победа будет за нами.

MuCbE

Опять у ципса пена льется изо рта.. Где ты там про "вопрос времени" увидел? Я понимаю что маняфантазии...

rumatam

а тебе, ты как шапокляк всегда против , ты как живешь с таким пессимизмом?