Правительство утвердило перечень подлежащих маркировке животных

Правительство России утвердило правила осуществления учета и перечень видов животных, подлежащих индивидуальной или групповой маркировке и учету, документ опубликован на портале правовой информации.

Постановление вступит в силу 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2030 года. Всего в перечне 12 пунктов. Отмечается, что учет животных будет бесплатно осуществляться ветеринарами.

В перечень попали служебные животные, крупный рогатый скот свиньи, лошади, овцы и козы, а также олени, верблюды, пчелы, домашняя птица, пушные звери, кролики, рыбы аквакультурного происхождения.

Маркировка представляет собой уникальный номер, который будет действителен в течение жизни животного, повторный учет индивидуально маркированного животного не допускается.