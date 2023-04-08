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Новая партия секретных документов США по Украине утекла в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Новая партия секретных документов США по Украине появилась в Сети — всего в открытом доступе оказались более 100 файлов.

Также в социальных сетях появились американские секретные документы по Ближнему Востоку и КНР. Об утечке первой партии документов стало известно накануне, пишет газета The New York Times.

В частности, один из документов описывал статус конфликта по состоянию на 1 марта, а другой содержит информацию о 12 формирующихся украинских бригадах.

Отмечалось, что Пентагон ведет расследование по факту утечки. При этом эксперты подчеркнули, что утечка секретных документов может являться частью кампании по дезинформации России.

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Политика #Мир #Армия
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Топ комментариев

corrector

Все куплены за бюджетные деньги ??

Snikolas

Вот молодцы ребята вся Великая Россия с вами, бейте укронацистов Победа будет за нами.

MuCbE

Опять у ципса пена льется изо рта.. Где ты там про "вопрос времени" увидел? Я понимаю что маняфантазии...

rumatam

а тебе, ты как шапокляк всегда против , ты как живешь с таким пессимизмом?