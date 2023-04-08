Обнаружена самая древняя галактика

Астрономы обнаружили четыре галактики, которые оказались древнейшими за всю историю наблюдений — свет от них шел до Земли более 13 миллиардов лет.

Открытие было сделано благодаря телескопу James Webb и установленному на него инструменту NIRCam, обладающего беспрецедентной способностью обнаруживать инфракрасное излучение, пишет Phys.org.

Возраст галактик впечатляет — они появились в период от 300 до 500 миллионов лет после Большого взрыва. На тот момент возраст Вселенной составлял всего 2% от ее нынешнего возраста.

По оценке исследователей, одна из галактик, которая получила название JADES-GS-z13-0, образовалась всего через 320 миллионов лет после Большого взрыва — Вселенная фактически была еще в зачаточном состоянии.

Все четыре галактики имеют очень малую массу, примерно 100 миллионов солнечных масс. Для сравнения — «вес» нашей галактики Млечный Путь достигает 1,5 триллиона солнечных масс.

Спектральный анализ показал, что древнейшие галактики оказались очень бедны металлами, что согласуется со стандартной моделью космологии об устройстве Вселенной.