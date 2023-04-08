США назвали Россию «младшим партнером» Китая

Россия является младшим партнером Китая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, у Пекина есть определенные рычаги воздействия на Москву.

«В этих отношениях Россия все больше зависит от Китая. Это младший партнер в этих отношениях, он все больше зависит от Пекина», — сказал Блинкен в интервью Euronews.

Американский дипломат отметил, что США рассчитывают на определенное давление Пекина на Москву, которое позволит двигаться «к справедливому и прочному миру» на Украине.

В конце февраля МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и отказу от введения односторонних санкций.