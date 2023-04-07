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Xiaomi представила в России QLED‑телевизоры

Источник:
Sibnet.ru
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телевизор Xiaomi TV Q2
телевизор Xiaomi TV Q2
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi объявила о старте продаж в России серии TV Q2 — новых телевизоров с QLED-экранами, способными отображать более 1 миллиарда цветов.

Телевизоры линейки TV Q2 поддерживают воспроизведение видео в разрешении до 4К с кадровой частотой 60 Гц, технологию сглаживания анимации MEMC, а также стандарт объемного звучания Dolby Atmos.

В качестве аппаратной платформы новинки используют операционную систему Android TV с локализованной оболочкой PatсhWall, в которую интегрированы многие российские онлайн-кинотеатры и приложения.

Серия TV Q2 представлена в России тремя моделями — они отличаются размерами. Так, телевизор с диагональю 50 дюймов обойдется в 40 тысяч рублей, устройства с диагональю 55 дюймов стоит 50 тысяч, а телевизор 65 дюймов — 65 тысяч рублей.

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Топ комментариев

corrector

Все куплены за бюджетные деньги ??

Snikolas

Вот молодцы ребята вся Великая Россия с вами, бейте укронацистов Победа будет за нами.

MuCbE

Опять у ципса пена льется изо рта.. Где ты там про "вопрос времени" увидел? Я понимаю что маняфантазии...

pepelmetal

Россия бы всё равно забрала, при чём тут блин клин?