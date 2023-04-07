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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия устроила ВСУ «огненный ад» под Артемовском

Источник:
Sibnet.ru
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Российские подразделения усилили давление на украинские позиции под Артемовском, стремясь зайти в тыл ВСУ и замкнуть котел.

В частности, российские силы активно применяют крупнокалиберную артиллерию. «Огненный ад для ВСУ у Бахмута», — описывает происходящее телеграм-канал «Русская весна».

Отмечается, что российская армия ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора, на данном участке предпринято 16 атак.

Согласно последним данным, ключевой путь снабжения Украины к западу от Артемовска находится под серьезной угрозой — если его удастся перерезать, части ВСУ останутся без боеприпасов и продовольствия.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

corrector

Все куплены за бюджетные деньги ??

pepelmetal

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MuCbE

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mosquito__2010

Ну да ну да, и Захарова фейки распространяет, только до сих пор не могу от тебя этого увидеть. Что с...