Российская армия устроила ВСУ «огненный ад» под Артемовском

Российские подразделения усилили давление на украинские позиции под Артемовском, стремясь зайти в тыл ВСУ и замкнуть котел.

В частности, российские силы активно применяют крупнокалиберную артиллерию. «Огненный ад для ВСУ у Бахмута», — описывает происходящее телеграм-канал «Русская весна».

Отмечается, что российская армия ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора, на данном участке предпринято 16 атак.

Согласно последним данным, ключевой путь снабжения Украины к западу от Артемовска находится под серьезной угрозой — если его удастся перерезать, части ВСУ останутся без боеприпасов и продовольствия.