Минфин подсчитал дефицит российского бюджета в первом квартале 2023 года — он составил 2,4 триллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Доходы бюджета в январе-марте упали на 21% в годовом выражении, до 5,677 триллиона рублей. Расходы увеличились до 8,077 триллиона рублей, что на 34% выше результата прошлого года.

За указанный период ненефтегазовые доходы бюджета упали на 4%, до 4,042 триллиона рублей, а нефтегазовые — на 45%, до 1,635 триллиона. При этом на год в целом запланирован дефицит в размере 2,9 триллиона рублей.

Негативную динамику ведомство связывает с падением цен на основной российский экспортный сорт нефти Urals, которое было вызвано западными санкциями.

По данным ведомства, в марте Urals продавалась в среднем по 47,85 доллара за баррель — это минимальный показатель с ноября 2020 года. В апреле Минфин ожидает максимальный объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов — 113,6 миллиарда рублей.