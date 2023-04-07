Россия взлетела на второе место в мире по добыче криптовалют

Россия впервые заняла второе место в мире по добыче криптовалют — суммарная мощность оборудования в стране достигла 1 ГВт, следует из данных ресурса BitRiver.

Лидером рейтинга остались США, где общая мощность оборудования для майнинга оказалась на уровне 3–4 ГВт. Остальные государства значительно отстают от России и США.

Так, у Канады суммарная мощность оборудования, которое используется для добычи криптовалют, составила 400 МВт. Далее в рейтинге Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100 МВт), Казахстан (100 МВт).

Примечательно, что по итогам 2021 года первые два места были за США и Казахстаном, а в 2020 году — за Китаем и США. Значительное снижение позиции Казахстана связано с введением мер госрегулирования в стране.

В России самыми выгодными для добычи криптовалют регионами являются Иркутская и Свердловская области, а также Красноярский край. Здесь недорогая электроэнергия и благоприятный для добычи криптовалют климат.