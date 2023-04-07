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Лавров определил цель Запада после «покорения России»

Источник:
Sibnet.ru
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Китай будет следующей целью Запада после покорения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Когда Россия будет покорена, следующей целью будет Китай, да и вообще любая страна, которая осмелится действовать самостоятельно», — цитирует «Лента.ру» Лаврова.

По словам министра, агрессия Запада распространится на те государства, которые будут «руководствоваться своими национальными интересами, а не интересами, которые определяют действия Соединенных Штатов».

Лавров также заявил, что Запад с помощью Украины ведет борьбу с конкурентами и пытается «отменить» Россию. Глава МИД назвал «нечистоплотным приемом» заявления Брюсселя о невозможности прекратить боевые действия и одновременный призыв к России к их прекращению.

Переговоры главы МИД Турции Чавушоглу с министром иностранных дел РФ Лавровым проходят в Анкаре.

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Политика #Мир
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