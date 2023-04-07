Кержаков объяснил отъезд из России страхом

Один из лучших игроков в истории российского футбола Александр Кержаков, осенью 2022 года уехавший из России, объяснил отъезд из страны тяжелой ситуацией и страхом.

«Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью, когда меня спрашивали, какое мое самое главное желание, которое я хотел загадать, я просил: "Чтобы не было войны". Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. В моей голове это не укладывается. Я пытался себе это как-то объяснить, но я не нахожу ответов», — сказал Кержаков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

Но он отказался называть это эмиграцией: «Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени».

Кержаков — один из лучших футболистов в истории России. Он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (30 голов), лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), а также лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол).

После завершения карьеры игрока работал тренером в «Томи», «Пари НН», до последнего момента тренировал кипрскую «Кармиотиссу».