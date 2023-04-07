Вышел трейлер фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

Исторический фильм «Жанна Дюбарри» стал первой крупной работой в карьере Джонни Деппа после скандала с супругой Эмбер Херд.

Кинокомпания Le Pacte в пятницу, 7 апреля, опубликовала первый трейлер фильма «Жанна Дюбарри», в котором Джонни Депп исполнил роль французского короля Людовика XV.

Фильм расскажет об истории знакомства и любовных отношениях Людовика XV и его фаворитки Жанны Дюбарри, которые вызывали споры среди правительственной верхушки.

Премьера ленты «Жанна Дюбарри» состоится на Каннском кинофестивале 16 мая. Затем фильм выйдет на Netflix.

Для Деппа это первый крупный проект с 2020 года. Все это время кинематографисты не желали работать с актером из-за его скандала с супругой Эмбер Херд. Актриса обвиняла бывшего мужа в домашнем насилии, но в 2022 году Депп доказал в суде свою невиновность.