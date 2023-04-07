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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Блинкен назвал примерный срок наступления Украины

Источник:
РИА Новости
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели.

По его словам, у стран Запада, поддерживающих киевский режим, сформировались две цели относительно вмешательства в украинский кризис.

«Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине отвоевать территории, включая проведение контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели. Но вторая цель — помочь Украине построить свои среднесрочные и долгосрочные возможности», — приводит РИА Новости заявление Блинкена.

В ответ на вопрос о том, намерены ли США поддерживать Киев в желании силовым путем бороться за захват Крыма и Донбасса, госсекретарь США заявил, что ответственность за подобное решение лежит на Украине.

Как сообщали ранее западные СМИ, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой Гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

corrector

Все куплены за бюджетные деньги ??

MuCbE

Походу эти судьи прогибаться не хотели и садить политических оппонентов режима установленного США

corrector

вы не путайте дату разработки и дату выпуска, дилетант

pepelmetal

Россия бы всё равно забрала, при чём тут блин клин?