Папа Римский предложил пасхальное перемирие на Украине

Папа Римский Франциск предложил двухнедельное перемирие на Украине и в новых регионах России с 9 апреля, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом - неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели - на католическую и православную пасхальные недели», — сказал ТАСС Севастьянов.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы «с этого воскресенья и в течение двух недель вообще не было бы никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие».

Лидер староверов отметил, что для понтифика эта тема очень важна и он попросил от его лица объявить об этом. «Пожалуйста, сообщи это всем», — привел Севастьянов слова папы Франциска.

Католическая церковь в этом году отмечает Пасху в ближайшее воскресенье, 9 апреля, православные христиане празднуют ее неделей позже, 16 апреля.