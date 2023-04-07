Россиянам сообщат о налогах через «Госуслуги»

Россияне смогут получать налоговые уведомления через сайт «Госуслуги». Соответствующий законопроект во втором и третьем чтении приняла Госдума, он вступит в силу с июля, сообщает пресс-служба российского парламента.

Сейчас налоговые уведомления рассылаются либо в бумажной форме с заказными письмами, либо в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика.

Чтобы получать уведомления через «Госуслуги», нужно иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. При желании от уведомлений можно отказаться, направив уведомление в налоговый орган. Сведения, которые составляют налоговую тайну, будут передаваться через портал только с согласия пользователя.

Закон с 1 января 2023 года предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, по их желанию право получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале «Госуслуги» без их направления по почте.