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Эксперты объяснили устойчивость экономики России

Источник:
ТАСС
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Высокая адаптивность бизнеса и масштабная господдержка обеспечили устойчивость российской экономики в 2022 году в условиях санкции, говорится в докладе НИУ ВШЭ «Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту».

При этом российская промышленность почти полностью восстановилась по всем позициям, пострадавшим от ограничений. В условиях гибкости цен и при наличии ранее накопленных запасов импортной продукции предприятия смогли довольно оперативно наработать новые хозяйственные связи, приводит ТАСС выдержки из доклада.

Авторы отмечают, что со стороны государства этому способствовало некоторое смягчение регулирования (в частности, разрешение параллельного импорта).

Еще одним фактором устойчивости российской экономики под санкциями называется масштабный бюджетный стимул со стороны правительства. Так, расходы федерального бюджета в 2022 году должны были составить 23,7 триллиона рублей, а фактически выросли до 31,1 триллиона рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что негативные прогнозы западных аналитиков об экономической ситуации в России не сбылись, так как ВВП страны в 2022 году снизился всего на 2%.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

pepelmetal

" до 3,8 километра и дальностях до 5,5 километра" хахах