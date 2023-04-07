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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Продажи «Москвича» взлетели в несколько раз

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи автомобилей «Москвич 3» в марте составили более 500 штук, заявил генеральный директор завода Дмитрий Пронин. Агентство «Автостат» приводит другую статистику.

«Март закрыли для нас, на мой взгляд, с неплохой цифрой в чуть более 500 автомобилей», — сказал Пронин в эфире радио «Шансон».

В марте 2023 года дилеры продали 375 автомобилей «Москвич», следует из статистики аналитического агентства «Автостат». В феврале — 57 штук.

Модельный ряд «Москвича» состоит из двух кроссоверов. «Москвич-3» оснащается бензиновым 150-сильным турбомотором объемом 1,5 литра, шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Цена колеблется от 1,97 до 2,04 миллиона рублей в зависимости от коробки передач.

Электромобиль «Москвич 3е» получил электромотор мощностью 68 лошадиных сил, запас хода на одной зарядке — 410 километров. Цена — 3,5 миллиона рублей.

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Авто #Авторынок #Автопром
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