Россия создаст «убийц спутников» на базе МиГ‑31 и Ил‑76

Россия создаст комплекс противоспутниковый борьбы — истребитель-перехватчик МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолет с боевым лазером на базе Ил-76, говорится в публикаций издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль».

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны "Контакт" на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 "Сокол-Эшелон" на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система "Пересвет"», — сказано в материале.

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Согласно информации РИА Новости, разработка нового комплекса авиационного базирования идет на основе имеющегося обширного научно-технического задела и вновь разрабатываемых технологий. Работы по подобной системе на базе самолета-носителя МиГ-31Д и ракеты 79М6 «Контакт», велись еще в советское время с 1984 года.

Самолет носитель лазерного оружия А-60 на базе транспортного самолета Ил-76МД первый полет летающая лаборатория А-60 совершила в 1981 году. По данным открытых источников, самолет должен был нести на борту мегаваттный боевой лазер для поражения низколетящих спутников.