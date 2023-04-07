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Россия создаст «убийц спутников» на базе МиГ‑31 и Ил‑76

Источник:
РИА Новости
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Дальний истребитель-перехватчик МиГ-31
Дальний истребитель-перехватчик МиГ-31
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Россия создаст комплекс противоспутниковый борьбы — истребитель-перехватчик МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолет с боевым лазером на базе Ил-76, говорится в публикаций издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль».

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны "Контакт" на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 "Сокол-Эшелон" на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система "Пересвет"», — сказано в материале.

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Согласно информации РИА Новости, разработка нового комплекса авиационного базирования идет на основе имеющегося обширного научно-технического задела и вновь разрабатываемых технологий. Работы по подобной системе на базе самолета-носителя МиГ-31Д и ракеты 79М6 «Контакт», велись еще в советское время с 1984 года.

Самолет носитель лазерного оружия А-60 на базе транспортного самолета Ил-76МД первый полет летающая лаборатория А-60 совершила в 1981 году. По данным открытых источников, самолет должен был нести на борту мегаваттный боевой лазер для поражения низколетящих спутников.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

pepelmetal

" до 3,8 километра и дальностях до 5,5 километра" хахах