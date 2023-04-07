Армия обороны Израиля атаковала сектор Газа и Ливан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам инфраструктуры и объектам террористической организации ХАМАС на юге Ливана, сообщает пресс-служба армии.

Кроме того, ЦАХАЛ начал новую атаку на сектор Газа. Первая была чуть раньше ночью, в результате ударов были поражены два тоннеля и два объекта по производству оружия. Во время второго удара был атакован подземный завод, где выпускали вооружения, еще три объекта по производству оружия и тоннель, приводит РБК сообщение ЦАХАЛ

В четверг, 6 апреля, со стороны Ливана по северу Израиля были выпущены 34 ракеты, 25 из них сбила система ПВО «Железный купол». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этого пообещал, что страна ответит «любым врагам».

ЦАХАЛ обвинила в атаке палестинскую группировку ХАМАС, союзником которой является действующая в Ливане шиитская группировка «Хезболла». Официальные власти Ливана удар осудили.

До этого «Хезболла» обещала ответить на столкновения между полицией и палестинцами в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израильская полиция заявила, что в мечети забаррикадировались десятки молодых палестинцев. Силовики вошли в здание. Были задержаны более 400 человек.