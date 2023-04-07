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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Китайские автомобили хлынули в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей, а доля марок из КНР увеличилась с 7% до 19,2%.

За первые два месяца в Россию, согласно данным Китайской автомобильной ассоциации, которые приведены в телеграм-канале Максима Кадакова, было экспортировано почти 80 тысяч машин. На втором месте по объемам отгрузки Мексика, на третьем — Бельгия.

В 2022 году, согласно данным ФТС, в Россию было ввезено 117 тысяч автомобилей из Китая, включая 31 тысячу грузовиков.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй назвал в интервью «Известиям» немного другие цифры: в прошлом году было экспортировано в РФ 162 тысячи авто, прирост составил более 33%. Доля китайских марок на российском рынке увеличилась с 7% до 19,2%.

Основные китайские марки, присутствующие сейчас в России, — это Geely, Haval, Chery (с суббрендами Exeed, Omoda и Kaiyi), Changan, JAC, FAW, Dongfeng и GAC.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

pepelmetal

" до 3,8 километра и дальностях до 5,5 километра" хахах