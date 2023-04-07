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Русским призвали давать гражданство РФ по упрощенной процедуре

Источник:
ТАСС
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Паспорт РФ
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение парламентской фракции партии «Новые люди» об упрощенном получении гражданства РФ этническими русскими.

«По поводу гражданства обязательно рассмотрим предложения», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на встрече с депутатами Госдумы.

Член фракции «Новые люди» Владимир Плякин отметил, что зачастую не все этнические русские могут обратиться напрямую за гражданством России. А гражданам Украины ранее была дана возможность получить российский паспорт.

Плякин попросил «рассмотреть возможность уравнять этнических русских с гражданами Украины в их праве получения гражданства, упростить миграцию в страну квалифицированных специалистов, бизнесменов, ученых, которые готовы привозить к нам свои знания, опыт, деньги».

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