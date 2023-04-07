Русским призвали давать гражданство РФ по упрощенной процедуре

Глава российского правительства Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение парламентской фракции партии «Новые люди» об упрощенном получении гражданства РФ этническими русскими.

«По поводу гражданства обязательно рассмотрим предложения», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на встрече с депутатами Госдумы.

Член фракции «Новые люди» Владимир Плякин отметил, что зачастую не все этнические русские могут обратиться напрямую за гражданством России. А гражданам Украины ранее была дана возможность получить российский паспорт.

Плякин попросил «рассмотреть возможность уравнять этнических русских с гражданами Украины в их праве получения гражданства, упростить миграцию в страну квалифицированных специалистов, бизнесменов, ученых, которые готовы привозить к нам свои знания, опыт, деньги».