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Эксперты Bloomberg нашли причину внезапного обвала рубля

Источник:
«Банки.ру»
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Курс российской валюты упал ниже «психологически уровня» в 80 рублей за доллар на фоне новости о том, что британская нефтегазовая компания Shell продаст свою долю в проекте на Дальнем Востоке и выведет из России более 1 миллиарда долларов, отметили эксперты агентства Bloomberg.

Президент России Владимир Путин ранее разрешил Shell получить и перевести за границу 1,2 миллиарда долларов от продажи своей доли в проекте «Сахалин-2» российской компании «Новатэк».

До 24 февраля 2022 года российский валютный рынок вряд ли бы сильно отреагировал на такой отток — тогда его дневной оборот был впятеро больше суммы этой сделки. Но жесткие западные санкции превратили его «в тихую заводь, оторванную от мировой финансовой системы», приводит портал «Банки.ру» мнение экспертов.

Если раньше колебания рынка «сглаживались большим количеством институциональных инвесторов, в том числе нерезидентов», то теперь их нет, констатировали экономисты.

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