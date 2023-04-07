Премьера криминального триллера «Мерзлая земля» состоялась в Wink

Премьера сериала «Мерзлая земля» со Светланой Ходченковой состоялась
в Wink, для просмотра
доступны два первых эпизода из восьми.
Действие сериала «Мерзлая земля» разворачивается в небольшом
приморском городе. Таксистка Лариса (Светлана Ходченкова) готовится к свадьбе с
коллегой Максимом (Антон Филипенко) — они живут вместе уже больше года.
Все рушится, когда полиция находит тело девушки, которую
перед смертью изнасиловали. Максима задерживают по подозрению в убийстве. Специально
приехавший из Москвы следователь (Юрий Чурсин) считает, что Максим виновен в
целой серии смертей. Чтобы доказать невиновность возлюбленного и спасти его от
тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование.
В проекте также снялись Андрей Бурковский, Полина Гухман,
Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова.
«В фильме поднимаются темы кризиса правоохранительных органов, домашнего насилия, созависимых отношений в семье. История рассказана от лица Ларисы, ее глазами мы видим все события и проживаем драму героев. Думаю, многие зрители найдут точки соприкосновения с этой историей», — отметила режиссер сериала Оксана Карас.