Премьера криминального триллера «Мерзлая земля» состоялась в Wink

Премьера сериала «Мерзлая земля» со Светланой Ходченковой состоялась в Wink, для просмотра доступны два первых эпизода из восьми.

Действие сериала «Мерзлая земля» разворачивается в небольшом приморском городе. Таксистка Лариса (Светлана Ходченкова) готовится к свадьбе с коллегой Максимом (Антон Филипенко) — они живут вместе уже больше года.

Все рушится, когда полиция находит тело девушки, которую перед смертью изнасиловали. Максима задерживают по подозрению в убийстве. Специально приехавший из Москвы следователь (Юрий Чурсин) считает, что Максим виновен в целой серии смертей. Чтобы доказать невиновность возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование.

В проекте также снялись Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова.

«В фильме поднимаются темы кризиса правоохранительных органов, домашнего насилия, созависимых отношений в семье. История рассказана от лица Ларисы, ее глазами мы видим все события и проживаем драму героев. Думаю, многие зрители найдут точки соприкосновения с этой историей», — отметила режиссер сериала Оксана Карас.