Клинтон пожалел, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия

Бывший президент США Билл Клинтон жалеет о своей роли в заключении Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания обязались уважать ее суверенитет.

«Я чувствую личную вину, потому что я убедил их (Украину) согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было такое оружие», — заявил Клинтон в интервью ирландской телекомпании RTЕ.

По его словам, украинцы не хотели отказываться от ядерного оружия, поскольку считали, что это единственная защита «от экспансионистской России». Российский лидер Владимир Путин нарушил обязательство не нарушать украинских границ, считает экс-президент США.

«Когда ему стало удобно, президент Путин нарушил его и сначала забрал Крым. И я чувствую себя ужасно из-за этого, поскольку Украина — это очень важная страна», — сказал Клинтон.

После распада СССР на территории Украины оказался третий по мощности в мире ядерный арсенал. В стране оставалось 130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н с шестью боеголовками каждая, 46 МБР РТ-23 «Молодец» с десятью боеголовками каждая, а также 38 тяжелых бомбардировщиков.