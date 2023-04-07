Драма Звягинцева попала в топ‑50 лучших фильмов XXI века

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение» 2003 года
попал в топ-50 лучших фильмов XXI века.
В топ-50 попали картины, за которые на протяжении нескольких
этапов отбора голосовали авторы и критики издания The Hollywood Reporter.
«Возвращение» Звягинцева занимает в списке 32 место. Драма рассказывает
о двух братьях, в жизни которых неожиданно появляется отец, знакомый им только
по фотографии десятилетней давности.
В первую десятку лучших фильмов XXI века вошли такие картины
как «Зодиак» Дэвида Финчера и аниме-фильм режиссера Хаяо Миядзаки «Унесенные
призраками».
- «Один и два»
- «Внутри Льюина Дэвиса»
- «Собиратели и собирательница»
- «Зодиак»
- «Малхолланд Драйв»
- «Унесённые призраками»
- «Горбатая гора»
- «Любовное настроение»
- «4 месяца, 3 недели и 2 дня»
- «Прочь»
Также в топе-50 оказались южнокорейский триллер «Паразиты», «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет, «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Фаворитка» с Эммой Стоун.