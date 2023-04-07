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Драма Звягинцева попала в топ‑50 лучших фильмов XXI века

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Возвращение»

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение» 2003 года попал в топ-50 лучших фильмов XXI века. 

В топ-50 попали картины, за которые на протяжении нескольких этапов отбора голосовали авторы и критики издания The Hollywood Reporter.

«Возвращение» Звягинцева занимает в списке 32 место. Драма рассказывает о двух братьях, в жизни которых неожиданно появляется отец, знакомый им только по фотографии десятилетней давности.

В первую десятку лучших фильмов XXI века вошли такие картины как «Зодиак» Дэвида Финчера и аниме-фильм режиссера Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

  1. «Один и два»
  2. «Внутри Льюина Дэвиса»
  3. «Собиратели и собирательница»
  4. «Зодиак»
  5. «Малхолланд Драйв»
  6. «Унесённые призраками»
  7. «Горбатая гора»
  8. «Любовное настроение»
  9. «4 месяца, 3 недели и 2 дня»
  10. «Прочь»

Также в топе-50 оказались южнокорейский триллер «Паразиты», «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет, «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Фаворитка» с Эммой Стоун.

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