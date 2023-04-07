Драма Звягинцева попала в топ‑50 лучших фильмов XXI века

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение» 2003 года попал в топ-50 лучших фильмов XXI века.

В топ-50 попали картины, за которые на протяжении нескольких этапов отбора голосовали авторы и критики издания The Hollywood Reporter.

«Возвращение» Звягинцева занимает в списке 32 место. Драма рассказывает о двух братьях, в жизни которых неожиданно появляется отец, знакомый им только по фотографии десятилетней давности.

В первую десятку лучших фильмов XXI века вошли такие картины как «Зодиак» Дэвида Финчера и аниме-фильм режиссера Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

«Один и два» «Внутри Льюина Дэвиса» «Собиратели и собирательница» «Зодиак» «Малхолланд Драйв» «Унесённые призраками» «Горбатая гора» «Любовное настроение» «4 месяца, 3 недели и 2 дня» «Прочь»

Также в топе-50 оказались южнокорейский триллер «Паразиты», «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет, «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Фаворитка» с Эммой Стоун.