Мишустин оценил риск применения искусственного интеллекта

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что нужно прислушиваться к опасениям насчет применения искусственного интеллекта (ИИ), но, по его мнению, без него прогресс невозможен.

Нужно прислушаться к призывам ограничить использование программ с ИИ и «посмотреть, каково рациональное зерно» этих опасений, чтобы «не сделать каких-то ошибок», приводит «Коммерсантъ» слова Мишустина, сказанные им на встрече с депутатами Госдумы.

«А что касается развития (ИИ), использования его на благо людей в первую очередь,— конечно, должно работать. Без этого технический прогресс будет практически невозможен»,— заявил Мишустин.

Премьер напомнил, что в России реализуется программа развития ИИ, в рамках которой функционирует 12 центров. Объем финансирования отрасли на 2021–2024 годы составляет 28 миллиардов рублей.

В марте некоммерческая организация Future of Life опубликовала открытое письмо с призывом приостановить эксперименты с ИИ. Документ подписали уже более 50 тысяч представителей отрасли.

В Кремле сказали, что в России будут развивать ИИ, но потребуется его регулирование. Согласно опросу ВЦИОМ, 30% россиян верят в скорое восстание машин из-за развития нейросетей.