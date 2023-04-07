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Эксперт рассказал о последнем шаге Путина до удара по Западу

Источник:
РИА Новости
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Президенту России Владимиру Путину осталось сблизить позиции Индии и Китая для решающего удара по Западу, считает обозреватель американского издания Diplomat Мохамед Зишан.

«Проблема заключается в том, что Индия по-прежнему относится к Китаю с подозрением из-за затяжного противостояния на границе», — приводит РИА Новости слова Зишана.

Он отметил, что после столкновений на границе с Китаем в 2020 году Индия приняла жесткие меры, введя ограничения для китайских мобильных приложений и инвесторов. Тем не менее, это вовсе не означает, что Дели не хочет бросить вызов глобальному господству доллара, добавил Зишан.

По его мнению, беспокойство Китая по поводу ситуации вокруг Тайваня также подталкивает Пекин подготовиться к возможному полномасштабному экономическому противостоянию со странами Запада.

«Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям <…>, то на Востоке может сформироваться новый блок. Это тенденция, за которой всем в Вашингтоне необходимо следить гораздо внимательнее, чем сейчас» — заключил обозреватель.

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