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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Секретные планы НАТО о наступлении Украины утекли в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Пентагон начал расследование после появления в Twitter и Telegram секретных документов об украинском наступлении в зоне специальной военной операции, пишут американские СМИ. 

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и министерство обороны  изучает этот вопрос», — сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В раскрытых данных нет информации о том, как, когда и где Украина планирует начать наступление. Они содержат сведения о том, что может понадобиться Киеву для этой кампании, что косвенно может дать «подсказки» российской стороне, отметила газета The New York Times.

В секретном документе говорится, что готовность шести из девяти этих бригад ожидается к 31 марта, а остальных — к 30 апреля. В материале также подчеркивается необходимость этих формирований в 250 танках и 350 БМП.

Западные аналитики выразили сомнения в том, что документы полностью подлинны. Они допустили, что некоторые данные были изменены с целью дезинформации.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

Snikolas

Мне кажется после таких заявлений, Великая Россия искоренит все украинское на украине.