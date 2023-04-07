Секретные планы НАТО о наступлении Украины утекли в Сеть

Пентагон начал расследование после появления в Twitter и Telegram секретных документов об украинском наступлении в зоне специальной военной операции, пишут американские СМИ.

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и министерство обороны изучает этот вопрос», — сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В раскрытых данных нет информации о том, как, когда и где Украина планирует начать наступление. Они содержат сведения о том, что может понадобиться Киеву для этой кампании, что косвенно может дать «подсказки» российской стороне, отметила газета The New York Times.

В секретном документе говорится, что готовность шести из девяти этих бригад ожидается к 31 марта, а остальных — к 30 апреля. В материале также подчеркивается необходимость этих формирований в 250 танках и 350 БМП.

Западные аналитики выразили сомнения в том, что документы полностью подлинны. Они допустили, что некоторые данные были изменены с целью дезинформации.