Повестки вручат по-новому: как изменятся правила призыва?

Госдума рассматривает резонансный проект закона об изменениях, касающихся рассылки повесток призывникам. Так, их предполагается рассылать по почте заказным письмом. Не получившие повестки граждане должны будут самостоятельно приходить в военкомат. Каких изменений ждать призывникам?

Сейчас призвать в армию могут только одним официальным документом — повесткой. Ее вручают сотрудники военкомата или работодатель лично под подпись. В ином случае повестка не считается врученной. Повестки могут прийти мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет, однако с 2024 года начнется поэтапное повышение призывного возраста — от 21 до 30 лет.

Новые правила

Законопроект вводит новый способ вручения повесток — если сейчас их дают под роспись, то в случае одобрения документа их смогут направлять призывнику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Такие повестки будут считаться полученными под расписку в день доставки. Если гражданин отказался от получения повестки военкомата, направленной по почте, или от ее вручения, он считается получившим ее.

Если подлежащий призыву гражданин не получил повестку, он должен будет самостоятельно должен явиться в военкомат для сверки данных в двухнедельный срок со дня начала призыва, там ему может быть вручена повестка под роспись.

В законопроекте указывается, что в случае неявки в военкомат без уважительных причин гражданин считается уклоняющимся от исполнения воинской обязанности и привлекается к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Документ также уточняет полномочия органов внутренних дел. После одобрения изменений полиция будет искать и задерживать уклонистов от армии только при возбуждении в отношении них уголовного преследования.

Кроме этого, законопроект обязывает призывников, выезжающих в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или пребывания, сообщить об этом, лично явившись в военкомат.

Повестка придет через «Госуслуги»?

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге 31 марта заявил, что о ходе весенней призывной кампании военные комиссариаты впервые будут оповещать граждан в электронном виде.

«Нами учтен положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации, когда граждане Российской Федерации, не дожидаясь оповещения, самостоятельно, через портал "Госуслуг", изъявляли желание принять участие в специальной военной операции и приходили добровольцами», — отметил Цимлянский.

Весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля, на военную службу собираются призвать 147 тысяч срочников. Генштаб заверил, что все призывники этого года будут служить в России.

Для рассылки электронных повесток военкоматы уже создали единую электронную базу призывников — по словам Цимлянского, собранные сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе. Всего на учет поставлено более 700 тысяч юношей.

Однако электронный способ вызова на срочную службу в армию не закреплен в российском законодательстве, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он напомнил, что в КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой с вручением под роспись.