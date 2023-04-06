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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

МВД предложило смягчить порядок техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
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МВД предложило смягчить порядок технического осмотра транспортных средств, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Так, министерство предлагает разрешить менять записи в графике предварительной записи на техосмотр одного автобуса на другой, если владелец первого транспортного средства откажется от такой услуги в установленное графиком время.

Кроме того, предлагается устранить барьеры, не позволяющие владельцам автобусов своевременно проходить повторный техосмотр. Сейчас автомобиль можно представить на повторный техосмотр не ранее, чем через пять дней с момента записи на техническое диагностирование.

Еще одна корректировка касается неправомерно выданных диагностических карт — предложенные поправки ускоряют их аннулирование.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

Snikolas

Мне кажется после таких заявлений, Великая Россия искоренит все украинское на украине.