МВД предложило смягчить порядок техосмотра

МВД предложило смягчить порядок технического осмотра транспортных средств, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Так, министерство предлагает разрешить менять записи в графике предварительной записи на техосмотр одного автобуса на другой, если владелец первого транспортного средства откажется от такой услуги в установленное графиком время.

Кроме того, предлагается устранить барьеры, не позволяющие владельцам автобусов своевременно проходить повторный техосмотр. Сейчас автомобиль можно представить на повторный техосмотр не ранее, чем через пять дней с момента записи на техническое диагностирование.

Еще одна корректировка касается неправомерно выданных диагностических карт — предложенные поправки ускоряют их аннулирование.