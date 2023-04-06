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Введена уголовная ответственность за сбор редких грибов и растений

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла закон, который вводит уголовную ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами.

В Уголовный кодекс внесут новую статью — 260.1 (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России или охраняемым международными договорами.

Согласно закону, за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение или продажу редких грибов, растений или их частей и производных может грозить до четырех лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Если это же преступление совершено с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией, максимальное наказание по нему составит до шести лет лишения свободы и штраф 2 миллиона рублей.

За незаконную покупку или продажу с использованием СМИ или интернета грозит наказание до пяти лет лишения свободы и штраф 1,5 миллиона рублей. Если преступление было совершено с использованием служебного положения, максимальный срок лишения свободы составит семь лет, штрафа — 3 миллиона рублей.

За незаконную покупку или продажу через СМИ или интернет, совершенные по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, максимальное наказание составит девять лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

Snikolas

Мне кажется после таких заявлений, Великая Россия искоренит все украинское на украине.