Стартовали российские продажи Redmi Note 12

Компания Xiaomi объявила о начале продаж в России смартфонов серии Redmi Note 12, которые ранее стали «народным» хитом в Индии и Китае.

Российским пользователям предложат два аппарата из серии — Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+. Redmi Note 12 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 16 990 рублей, Redmi Note 12 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — в 18 990 рублей, а Redmi Note 12 Pro+ будет стоить 32 990 рублей.

Для первых покупателей с 6 по 23 апреля 2023 года действует акция — при покупке Redmi Note 12 или Redmi Note 12 Pro+ пользователь получит в подарок умный браслет Xiaomi Smart Band 7 или наушники Redmi Buds 4.

Российские модели будут отличаться от китайской версии — так, Redmi Note 12 получит экран AMOLED, поддерживающий кадровую частоту 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 685, аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Redmi Note 12 Pro+ оснащается улучшенным блоком камер — основной объектив обладает разрешением на 200 мегапикселей. Аппаратным «сердцем» выступает процессор MediaTek Dimensity 1080, также присутствует поддержка зарядки на 120 Вт.