НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Стартовали российские продажи Redmi Note 12

Источник:
Sibnet.ru
534 0
Redmi Note 12 Pro+
Redmi Note 12 Pro+
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi объявила о начале продаж в России смартфонов серии Redmi Note 12, которые ранее стали «народным» хитом в Индии и Китае.

Российским пользователям предложат два аппарата из серии — Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+. Redmi Note 12 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 16 990 рублей, Redmi Note 12 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — в 18 990 рублей, а Redmi Note 12 Pro+ будет стоить 32 990 рублей.

Для первых покупателей с 6 по 23 апреля 2023 года действует акция — при покупке Redmi Note 12 или Redmi Note 12 Pro+ пользователь получит в подарок умный браслет Xiaomi Smart Band 7 или наушники Redmi Buds 4.

Российские модели будут отличаться от китайской версии — так, Redmi Note 12 получит экран AMOLED, поддерживающий кадровую частоту 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 685, аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Redmi Note 12 Pro+ оснащается улучшенным блоком камер — основной объектив обладает разрешением на 200 мегапикселей. Аппаратным «сердцем» выступает процессор MediaTek Dimensity 1080, также присутствует поддержка зарядки на 120 Вт.

Еще по теме
Xiaomi выпустила миниатюрный смартфон
Представлена глобальная версия Xiaomi 13
Xiaomi выпустит в России четыре дешевых телевизора
Запчасти Xiaomi исчезли в России
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Как сделать
Wink: как установить родительский контроль
04.03.23, 20:16
5192
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
5009
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
4280
6
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
4385
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
75277
2
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
3579
1
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
7990
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
4754
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
5379
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
5760
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия перебросит в зону СВО уникальные танки «Черный орел»
Скунса разоблачили в восьмом выпуске «Маски»
Схватка актера и борца на «Новых звездах в Африке» удивила участников
Спутники Starlink начали падать на Землю
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

Snikolas

Мне кажется после таких заявлений, Великая Россия искоренит все украинское на украине.