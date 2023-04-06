Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 37 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленный вариант опубликован на сайте организации.

ФИФА при составлении рейтинга учла товарищеские матчи России с Ираном и Ираком. Команда Валерия Карпина в конце марта сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).

Новым лидером рейтинга стала сборная Аргентины, выигравшая чемпионат мира-2022. На втором месте располагаются французы, замыкают тройку бразильцы.

В десятку входят Бельгия, Англия, Нидерланды, Хорватия, Италия, Португалия и Испания.

Сборная России провела последний официальный матч до отстранения в ноябре 2021 года против Хорватии. В прошлом году футболисты сыграли с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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