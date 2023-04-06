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США впервые ввели санкции против Грузии

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты впервые в истории американо-грузинских отношений ввели против Тбилиси санкции — четырем грузинским судьям запретили въезд «за коррупцию» в виде принятия политизированных решений в пользу власти, сообщается на сайте Госдепа.

Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе «подвергнуты визовым санкциям», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США. Перечисленные судьи, а также члены их семей не смогут получить американские визы.

Госдепартамент считает, что данные судьи действовали в угоду правящей партии «Грузинская мечта». При этом грузинская оппозиция полагает, что главной причиной санкций стало тюремное заключение экс-президента Михаила Саакашвили и медиаменеджера Ники Гварамии.

Санкции США уже вызвали в Грузии громкий скандал — так, лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в коррупции. По его словам, американского дипломата втянули в «грязную коррупционную схему».

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Политика #Мир
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