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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Си Цзиньпин и Макрон призвали к срочным переговорам по Украине

Источник:
ТАСС
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Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Китая Си Цзиньпин призвали «как можно скорее» возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов совместно с Францией готов призвать мир к сотрудничеству для уменьшения последствий кризиса на Украине.

«Что касается украинского кризиса, Китай будет твердо стремиться к продвижению мирного диалога и политическому урегулированию», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина, сказанные им на совместной пресс-конференции с Макроном.

По словам китайского лидера, Пекин готов вместе с Парижем обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность, <...> строго придерживаться международного гуманитарного права, <...> не допустить применения ядерного оружия, <...> в кратчайший срок возобновить мирные переговоры».

Макрон ранее обратился к Си Цзиньпину с призывом повлиять на Россию и помочь «установить прочный мир». «Я знаю, что могу рассчитывать на вас, чтобы вернуть всех за стол переговоров», — сказал президент Франции.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

Snikolas

Мне кажется после таких заявлений, Великая Россия искоренит все украинское на украине.

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается