Си Цзиньпин и Макрон призвали к срочным переговорам по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Китая Си Цзиньпин призвали «как можно скорее» возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов совместно с Францией готов призвать мир к сотрудничеству для уменьшения последствий кризиса на Украине.

«Что касается украинского кризиса, Китай будет твердо стремиться к продвижению мирного диалога и политическому урегулированию», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина, сказанные им на совместной пресс-конференции с Макроном.

По словам китайского лидера, Пекин готов вместе с Парижем обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность, <...> строго придерживаться международного гуманитарного права, <...> не допустить применения ядерного оружия, <...> в кратчайший срок возобновить мирные переговоры».

Макрон ранее обратился к Си Цзиньпину с призывом повлиять на Россию и помочь «установить прочный мир». «Я знаю, что могу рассчитывать на вас, чтобы вернуть всех за стол переговоров», — сказал президент Франции.