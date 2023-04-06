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Режиссер Кантемир Балагов объявил об уходе из кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © © kantemir_balag

Режиссер Кантемир Балагов, снявший «Дылду» и «Тесноту», сообщил о завершении карьеры в кино и удалился из социальных сетей.

«Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал Балагов в Twitter на русском и английском языках.

После своего заявления режиссер удалился из социальных сетей. О причинах ухода из кино Балагов не сообщил.

Кантемир Балагов получил множество наград за свои фильмы «Дылда» и «Теснота». «Дылду» в том числе номинировали на «Оскар» в категории лучшего фильма на иностранном языке.

Также в 2021 году Балагова приглашали работать над пилотным эпизодом сериала по мотивам игры «The Last of Us» для HBO. Но, по словам самого режиссера, он покинул проект из-за «творческих разногласий».

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