Фильмы «Аквамен и потерянное царство» и «Майнкрафт» получили точные даты премьеры, также Warner Bros. назначила даты выхода других долгожданных картин.

Фильм «Аквамен и потерянное царство» выйдет в мировой прокат 20 декабря этого года. Премьеру сдвинули на пять дней вперед.

25 декабря состоится премьера фильма «Цветы лиловые полей», 2 февраля 2024 года — выйдет фильм «Умники» режиссера Барри Левинсона.

В 2025 году также ожидается премьера фильма «Майнкрафт» (4 апреля). В этом же году, 19 декабря, выйдет неназванный студией фильм.