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Warner Bros. огласила даты главных кинопремьер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аквамен»

Фильмы «Аквамен и потерянное царство» и «Майнкрафт» получили точные даты премьеры, также Warner Bros. назначила даты выхода других долгожданных картин.

Фильм «Аквамен и потерянное царство» выйдет в мировой прокат 20 декабря этого года. Премьеру сдвинули на пять дней вперед.

25 декабря состоится премьера фильма «Цветы лиловые полей», 2 февраля 2024 года — выйдет фильм «Умники» режиссера Барри Левинсона.

В 2025 году также ожидается премьера фильма «Майнкрафт» (4 апреля). В этом же году, 19 декабря, выйдет неназванный студией фильм.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

Snikolas

Мне кажется после таких заявлений, Великая Россия искоренит все украинское на украине.

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается