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Билеты экзамена на водительские права обновили

Источник:
Sibnet.ru
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МВД обновило билеты теоретического экзамена на водительские права, включив в них данные из поправок ПДД, вступивших в силу 1 марта 2023 года.

Изменены 13 задач в комплекте билетов «АВ» и 18 задач в комплекте «СD», пишет «Российская газета» со ссылкой на МВД.

Добавлена задача про новую бело-лунную секцию светофора. Она информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.

Изменения ПДД с марта 2023 года

В заданиях учтено, что изменилось время перестановки автомобилей из-под знаков, которые запрещают стоянку по четным или нечетным числам. Если раньше такую перестановку надо было производить с 19 часов до 21 часа, то согласно новой редакции правил машину с одной стороны дороги на другую необходимо переставить с 21 до 24 часов.

В билетах по управлению грузовиками и автобусами появилась задача о режиме труда и отдыха водителей.



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