НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль объяснил размещение ядерного оружия в Белоруссии

Источник:
«Интерфакс»
505 7
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Планируемое размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — ответ на приближение НАТО к границам России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается со своей военной инфраструктурой к границам НАТО, это движение в обратную сторону», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, данное решение руководства России и Белоруссии призвано сбалансировать соотношение сил в Европе в условиях приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после решения о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия Западу нельзя доверять России, так как за несколько дней до принятия этого решения в совместной российско-китайской декларации было объявлено, что стороны воздержатся от размещения ядерного оружия вне своих территорий.

Еще по теме
США впервые ввели санкции против Грузии
Си Цзиньпин и Макрон призвали к срочным переговорам по Украине
Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»
Сербия проведет на своей территории учения НАТО
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия перебросит в зону СВО уникальные танки «Черный орел»
Скунса разоблачили в восьмом выпуске «Маски»
Бывшие военные из США предположили, куда сбежит Зеленский
Схватка актера и борца на «Новых звездах в Африке» удивила участников
Обсуждение (7)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Подчинить время: самый простой способ планирования
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Рогозин призвал военных не пить воду из колодцев в Донбассе
37
Шойгу сообщил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов
33
Бывшие военные из США предположили, куда сбежит Зеленский
30
Путин запретил повышать тарифы ЖКХ
28
Писатель Владлен Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе