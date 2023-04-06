Кремль объяснил размещение ядерного оружия в Белоруссии

Планируемое размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — ответ на приближение НАТО к границам России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается со своей военной инфраструктурой к границам НАТО, это движение в обратную сторону», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, данное решение руководства России и Белоруссии призвано сбалансировать соотношение сил в Европе в условиях приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после решения о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия Западу нельзя доверять России, так как за несколько дней до принятия этого решения в совместной российско-китайской декларации было объявлено, что стороны воздержатся от размещения ядерного оружия вне своих территорий.