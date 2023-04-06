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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пограничники отбили атаку диверсантов в Брянской области

Источник:
Sibnet.ru
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Российские пограничники в Брянской области пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Случовск находится примерно в 1,5 километрах от границы с Черниговской областью Украины. По словам губернатора, российские военные вместе с пограничниками нанесли противнику огневое поражение.

Утром Богомаз сообщил об обстреле другого населенного пункта в Погарском районе — села Запесочье. В результате ЧП никто не пострадал, были зафиксированы частичные повреждения 10 жилых домов и легкового автомобиля.


Тема: Военная операция на Украине
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