Пограничники отбили атаку диверсантов в Брянской области

Российские пограничники в Брянской области пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Случовск находится примерно в 1,5 километрах от границы с Черниговской областью Украины. По словам губернатора, российские военные вместе с пограничниками нанесли противнику огневое поражение.

Утром Богомаз сообщил об обстреле другого населенного пункта в Погарском районе — села Запесочье. В результате ЧП никто не пострадал, были зафиксированы частичные повреждения 10 жилых домов и легкового автомобиля.