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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Ланцеты» уничтожили половину натовских гаубиц в зоне СВО

Источник:
РИА Новости
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Российские дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы) «Ланцет» уничтожили в зоне специальной военной операции почти половину иностранных буксируемых и самоходных гаубиц, сообщил источник.

«Барражирующие боеприпасы "Ланцет" демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы», — рассказал РИА Новости источник.

По его словам, «из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45%». Речь, прежде всего, идет о поставленных из США орудиях M777 и САУ M109 Paladin.

Источник пояснил, «Ланцеты» эффективны и с боевой, и с экономической точек зрения, потому что для уничтожения одной гаубицы, как правило, требуется всего один барражирующий боеприпас.

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет»
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет»
Фото: © «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы»

«Ланцет» разработан компанией ZALA AERO. Он способен поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Дрон несет боевую часть массой три или пять килограммов: осколочно-фугасную, кумулятивную или термобарическую, в зависимости от вида поражаемой цели.

Типовыми целями для таких беспилотников стали также зенитно-ракетные комплексы, РЛС, РСЗО, командно-наблюдательные пункты, а также скопления живой силы.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

Snikolas

Мне кажется после таких заявлений, Великая Россия искоренит все украинское на украине.