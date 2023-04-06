«Ланцеты» уничтожили половину натовских гаубиц в зоне СВО

Российские дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы) «Ланцет» уничтожили в зоне специальной военной операции почти половину иностранных буксируемых и самоходных гаубиц, сообщил источник.

«Барражирующие боеприпасы "Ланцет" демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы», — рассказал РИА Новости источник.

По его словам, «из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45%». Речь, прежде всего, идет о поставленных из США орудиях M777 и САУ M109 Paladin.

Источник пояснил, «Ланцеты» эффективны и с боевой, и с экономической точек зрения, потому что для уничтожения одной гаубицы, как правило, требуется всего один барражирующий боеприпас.

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» Фото: © «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы»

«Ланцет» разработан компанией ZALA AERO. Он способен поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Дрон несет боевую часть массой три или пять килограммов: осколочно-фугасную, кумулятивную или термобарическую, в зависимости от вида поражаемой цели.

Типовыми целями для таких беспилотников стали также зенитно-ракетные комплексы, РЛС, РСЗО, командно-наблюдательные пункты, а также скопления живой силы.