Погребняк столкнется с главной фобией на «Новых звездах в Африке»

Участники шоу «Новые звезды в Африке» в новом выпуске будут проходить испытание на высоте. Мария Погребняк призналась, что это ее главная фобия, сообщила пресс-служба ТНТ.

«Я боюсь высоты, у меня фобия. Это самое страшное, что может быть. Когда самолет попадает в зону турбулентности, у меня ладошки трясутся, начинается истерика. В какой-то момент я подумала: "Маш, а что, если ты не справишься?" Нужно было взять себя в руки. Я же не могу подвести команду!», — цитирует ТНТ Погребняк.

Также к команде игроков присоединился новый участник — продюсер, сценарист и актер Семен Молоканов, известный по главной роли в комедийном сериале «Зема». Возможность проявить себя у новенького появилась сразу: вместе с другими участниками он отправился на испытание за звезды.

Тем временем Иван Пышненко задумал серьезную игру, которая поможет его «команде» устранить серьезных соперников. Но участники проекта не так просты, как кажутся. Подставы можно ожидать от кого угодно.

Очередное голосование на вылет это продемонстрирует. Два участника проекта отправятся на испытание, которое окажется финальным для одного из них и откроет оставшимся игрокам новые возможности для интриг.

Свежий выпуск шоу «Новые звезды в Африке» покажут в воскресенье, 9 апреля, в 19.00 на ТНТ.