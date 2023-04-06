НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новые грузовики КамАЗа станут конкурентами «Газели»

Источник:
Sibnet.ru
365 1

Продажи новых грузовиков КамАЗа — «Компас 5» и «Компас 6» — стартуют в мае. Машины, в основе которых лежит техника китайской марки JAC, будут конкурентами «Газелям».

«Компас 5» и «Компас 6» — небольшие развозные бескапотные модели массой 3,5 и 5,6 тонны соответственно. «Компасом 5» можно управлять с правами категории B. О том, что их продажи начнутся через месяц, пишет портал Quto без ссылок на источники. Автогигант не подтверждал и не опровергал старт продаж.

Новые модели получат новый турбодизельный двигатель — КамАЗ-580. Автомобильный журналист, автор телеграм-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов считает, он — главная интрига моделей.

«Среди моторов JAC, которые планируют собирать в Елабуге на заводе Соллерс, нет мотора 2,2 литра. Но такой мотор есть у самого Джака: HFC4DB3-2D. Скорее всего, его просто можно будет возить из Китая и приклеивать камазовскую табличку», — написал автоэксперт.

КамАЗ презентовал семейство «Компас» в декабре 2021 года. У автомобилей двигатели, коробка передач, задний мост и трехместная кабина от китайского грузовика JAC серии N. Несущая рама и грузовая платформа у машины собственные.

Тема: Русские машины
Представлен седан «Москвич-6»
ChatGPT дал свое определение «членовозам»
«Москвич» выпустит в 2023 году седан и кроссовер
Новые «Москвичи» появились в парке ГИБДД
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Россия перебросит в зону СВО уникальные танки «Черный орел»
Скунса разоблачили в восьмом выпуске «Маски»
Бывшие военные из США предположили, куда сбежит Зеленский
Схватка актера и борца на «Новых звездах в Африке» удивила участников
Обсуждение (1)
Картина дня
Попытки сжечь рубль «ускорили кончину» Запада
Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»
Мать забрала Машу Москалеву
«Ланцеты» уничтожили половину натовских гаубиц в зоне СВО
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Ну до Крыма они не доберутся, а искореняя все Русское что у них останется то? Американское? Цеевропейское?...

physx

Наполеон, Гитлер тоже пытались, эх ничему не учит этих укропов история🙄

slavaynin

у него очень хорошо обещать получается

Snikolas

Мне кажется после таких заявлений, Великая Россия искоренит все украинское на украине.