Новые грузовики КамАЗа станут конкурентами «Газели»

Продажи новых грузовиков КамАЗа — «Компас 5» и «Компас 6» — стартуют в мае. Машины, в основе которых лежит техника китайской марки JAC, будут конкурентами «Газелям».

«Компас 5» и «Компас 6» — небольшие развозные бескапотные модели массой 3,5 и 5,6 тонны соответственно. «Компасом 5» можно управлять с правами категории B. О том, что их продажи начнутся через месяц, пишет портал Quto без ссылок на источники. Автогигант не подтверждал и не опровергал старт продаж.

Новые модели получат новый турбодизельный двигатель — КамАЗ-580. Автомобильный журналист, автор телеграм-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов считает, он — главная интрига моделей.

«Среди моторов JAC, которые планируют собирать в Елабуге на заводе Соллерс, нет мотора 2,2 литра. Но такой мотор есть у самого Джака: HFC4DB3-2D. Скорее всего, его просто можно будет возить из Китая и приклеивать камазовскую табличку», — написал автоэксперт.

КамАЗ презентовал семейство «Компас» в декабре 2021 года. У автомобилей двигатели, коробка передач, задний мост и трехместная кабина от китайского грузовика JAC серии N. Несущая рама и грузовая платформа у машины собственные.